Fratelli d'Italia in piazza a Bra per chiedere nuove elezioni. Sul "terremoto" giudiziario: "I coinvolti facciano un passo indietro" (VIDEO)

Grande partecipazione stamattina a Bra al Gazebo organizzato da Fratelli d'Italia. Insieme a molte persone giunte dai Comuni limitrofi, tanti braidesi hanno firmato per chiedere le Elezioni Politiche a settembre.

"Un' iniziativa promossa su tutto il territorio nazionale dalla nostra Presidente Giorgia Meloni - commenta Roberto Russo, coordinatore braidese di Fratelli d'Italia - È davvero necessario che a breve il nostro Paese sia governato dal centrodestra con provvedimenti concreti in grado di fronteggiare la grave crisi economica che si acuira' sempre più a causa dell'inefficienza e incapacità dell'attuale Governo Pd - M5stelle. È perciò fondamentale che si torni presto al voto e manifestazioni come quella odierna, organizzate da Fdi in centinaia di piazze, sono utili per far comprendere come sia forte la volontà degli italiani di esprimersi e voltare pagina".