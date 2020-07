In un weekend la Lega raccoglie oltre 4mila firme: "Solamente noi possiamo dare le risposte che gli italiani necessitano"

Nel corso del weekend un afflusso costante di gente ha contraddistinto i gazebo organizzati dalla Lega Salvini Premier in tutta la Provincia di Cuneo.

"Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono adoperati per l'organizzazione di questo fine settimana - commenta il segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio - Oltre 4000 firme raccolte a testimonianza dell'importanza delle battaglie portate avanti da Matteo Salvini. Vogliamo quindi dire basta alle vessazioni di Equitalia, stop alla sanatoria sui clandestini portata avanti dal Governo e chiediamo l'abolizione immediata dei vitalizi. L'Italia ha bisogno di un cambio di marcia per il futuro dei nostri figli e solamente un Governo a trazione Lega può garantire tutto ciò".

"Come Lega abbiamo come sempre dimostrato la nostra vicinanza al territorio - continua l'Onorevole Flavio Gastaldi - e le migliaia di persone presso i nostri gazebo questo fine settimana dimostrano quanto di buono stiamo portando avanti a livello amministrativo, consapevoli che solamente la Lega può dare le risposte di cui gli italiani necessitano".