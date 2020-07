Saluzzo: un successo la riapertura della scuola materna "Regina Margherita"

Il campo estivo è una boccata d'ossigeno per circa 30 famiglie, ma purtroppo l'ennesima delusione, in un anno particolarmente difficile, per tutte le famiglie che non hanno potuto accedere al servizio.Per soddisfare le normative vigenti, l’asilo sta impiegando tutta la sua forza lavoro (6 insegnanti e 2 cuoche) per accudire i 30 bambini che stanno frequentando il campo estivo.