Sanità, la denuncia del Nursing Up: "A Verduno mancano i collegamenti con i mezzi pubblici!"

Il nuovo ospedale di Verduno, che in periodo post Covid sta velocemente procedendo verso una completa operatività in tutte le sue funzioni, ha urgente necessità di essere servito da un servizio di mezzi pubblici da Alba e Bra che consenta a operatori, lavoratori, pazienti e parenti, di raggiungere la struttura in modo adeguato senza intasare le vie d’accesso con le auto. Chiediamo un servizio pubblico adeguato per frequenza e orari, che preveda arrivi già dalle 6,30 di mattina e passaggi anche dopo le 11 di sera con frequenze almeno ogni mezz’ora.

Come Nursing Up, sindacato degli Infermieri e delle professioni sanitarie, stiamo raccogliendo tante segnalazioni dei professionisti della sanità che hanno già iniziato a lavorare a Verduno e che lamentano la scarsità dei collegamenti pubblici per il nuovo ospedale.

Il Segretario Regionale Piemonte e Valle d'Aosta del Nursing Up, Claudio Delli Carri spiega: “Verduno sta procedendo verso il pieno regime e già dal 18-19 luglio tutti i trasferimenti di operatori, professionisti della sanità, lavoratori, e anche di pazienti, dovrebbe essere completato. Ciò significa che a Verduno, potenzialmente, potranno gravitare giornalmente migliaia di persone tra chi lavora, tra l'altro su più turni, chi va a fare visite, tra parenti o congiunti dei pazienti, e chi viene ricoverato. Migliaia di persone che devono poter raggiungere la struttura. Insomma, si rischia il caos di auto, è quindi evidente la necessità di un sistema di collegamento con i mezzi pubblici da Alba e Bra che sia fruibile e adeguato, per frequenza e orari, sia per i lavoratori sia per chi deve recarsi in ospedale".