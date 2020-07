Donato al Comune di Busca un monopattino eletrico, premio per le scelte di sosenibilità ambientale

E’ il mezzo di trasporto più moderno e di tendenza fra quelli a basso impatto ambientale e ideale per spostarsi velocemente nei centri urbani: ora un monopattino elettrico è a disposizione dei dipendenti e degli amministratori comunali di Busca, omaggio da parte della concessionaria di automobili cuneese Top Four. Il titolare dell'azienda, Roberto Manzone, spiega il senso della sua iniziativa: “Desideriamo premiare in questo modo quei comuni che si sono distinti per l’attenzione al rispetto ambientale e la Città di Busca è certamente una di questi”.

"Ringraziamo di cuore - dice il sindaco Marco Gallo, che ha ricevuto il dono nel giardino del palazzo comunale, insieme con gli assessori e alcuni consiglieri – l’impresa che ha avuto questa ottima idea promozionale: lo useremo senz’altro e ci sarà molto utile. La Polizia municipale usa già un'auto elettrica e il rispetto dell'ambiente è un punto fondante del nostro programma. Diverse scelte dell’amministrazione vanno in questa direzione da tempo (audit energetico degli edifici pubblici e dell'illuminazione pubblica, che si sta per riconvertire tutta a led, sostituzione generatori di calore e dei serramenti e isolamento dell'involucro edilizio negli edifici pubblici, rinnovamento flotta municipale, istituzione zona 30/h in centrocittà, adesione al progetto ciclovia Eurovelo, favorire il fotovoltaico e la rete di teleriscaldamento, piste ciclopedonali - ndr), un fatto certificato dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile voluto dal Comune che ha aderito volontariamente nel marzo del 2015 al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per coinvolgere le città europee in un percorso comune verso la sostenibilità energetica ed ambientale con il trasferimento di responsabilità dal governo centrale a quello locale”.