Il Consorzio della Chiocciola di Borgo San Dalmazzo in assemblea

Nel parco della Ruota Due di Andonno, per garantire le norme di sicurezza ancora in vigore, si è svolta l’Assemblea annuale del Consorzio della chiocciola di Borgo e valli. In un gradevole contesto il Presidente ha illustrato agli Associati le varie iniziative realizzate nel corso del 2019, sottolineando il positivo rapporto di collaborazione con l’Amministrazione comunale di Borgo che ha permesso la realizzazione di vari progetti in particolare per la 450^ edizione della Fiera Fredda. Una ricorrenza certamente importante e, per questo, è stata arricchita con eventi qualificati quali il convegno sul ruolo dell’allevamento elicico e di altre produzioni tipiche del nostro territorio nella tutela ambientale e nella promozione turistica, argomenti diventato di particolare attualità nell’emergenza sanitaria e economica che stiamo vivendo.