Negozi aperti i giovedì sera a Cuneo: la vera partenza sarà il 16 luglio, tra shopping, saldi anticipati e dehor solidale

Era stato annunciato il 2 luglio come giorno di inizio del periodo dei giovedì di shopping serale a Cuneo. Ma di aperto, giovedì scorso, non c'era niente.

Non sarà nemmeno il 9 luglio, perché la vera partenza del periodo, che terminerà il 13 agosto, sarà il prossimo 16 luglio. L'annuncio, come anticipato da Giorgio Chiesa, presidente di We Cuneo, avverrà la prossima settimana, quando saranno presentate le varie attività e attrazioni del periodo di shopping sotto le stelle.

Cinque giovedì di negozi aperti, una tradizione che a Cuneo si ripete da anni e alla quale la città e le sue associazioni non hanno voluto rinunciare nemmeno in questo 2020.

Negozi aperti, già in pieno momento di saldi e promozioni, grazie all'anticipo concesso dalla Regione Piemonte rispetto alla data stabilita a livello nazionale del 1° agosto, e dehor solidale in piazza Foro Boario, con la collaborazione di Open Baladin, Confcommercio e del Comune di Cuneo.

Il dehor solidale è uno spazio che verrà dato in uso alle attività di ristorazione che non hanno spazi esterni, con modalità che verranno illustrate a ridosso del 16 luglio.

Sono in corso, intanto, le promozioni e gli sconti, con percentuali tra il 30% e il 40%, in molti negozi della città.