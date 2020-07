Sommariva Perno: restaurato il pilone votivo di Borgata Trinità

Il Lions Club Canale Roero ha ormai intrapreso da alcuni anni un progetto volto alla riqualificazione dei piloni votivi presenti sul territorio roerino. Dapprima tutti i soci si sono impegnati in un lavoro di censimento e di catalogazione di queste importanti testimonianze di fede popolare presenti in modo diffuso in tutti i nostri comuni.

In questo modo ci si è potuto rendere conto che una parte importante di questo patrimonio si trovava in situazioni precarie ed è così che il Lions club canale Roero ha deciso di impegnarsi in un progetto di restauro che dura ormai da alcuni anni, partito con il restauro di un pilone votivo a San Giuseppe di Castagnito, poi Ceresole, Monticello e quest’anno il Pilone di Borgata Trinità a Sommariva Perno.

Si tratta di un pilone votivo con una forma molto particolare con una base in mattoni su cui insistono tre sfondati di forma concava che versavano, purtroppo, in condizioni di degrado; ma grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Sommariva Perno che si è adoperata con un importante lavoro di restauro della parti edili e grazie all’intervento del Lions Club Canale Roero, il pilone ha potuto prendere nuova vita.

Con l’interessamento del socio Gianni Marocco, che ha curato la parte di progettazione, e con l’intervento del socio e pittore Dino Pasquero, le tre nicchie concave del pilone sono state impreziosite da altrettanti affreschi: uno raffigurante la Trinità, uno la Madonna con Bambino e l’ultimo San Bernardo.

E’ così che un segno di fede che arriva dal passato ha preso nuova vita e può essere tramandato alle generazioni future.

Come ricorda Maurizio Bergadano, presidente del Lions Club Canale Roero : “Era importante in un momento come questo, recentemente segnato dall’emergenza sanitaria del Covid-19, dare un segnale di speranza e di fiducia per il futuro”.