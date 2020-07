Stagionali della frutta a Savigliano: a borgo Marene allestite tre tende per undici lavoratori (FOTO)

Sono arrivati giovedì scorso a Savigliano, ma è solo da ieri che gli 11 stagionali della frutta trasferiti dalla Questura di Cuneo hanno trovato alloggio nelle tende allestite dalla Croce Rossa a Borgo Marene.

Tre tende da campo, arrivate da Dronero, Sommariva Bosco e Cuneo, con uno spazio cucina all’esterno, bagni chimici e docce con acqua calda. Un allestimento temporaneo in attesa di ricevere i moduli abitativi previsti dal protocollo d’intesa firmato a Cuneo la settimana scorsa, insieme ad altri sette Comuni: Cuneo, Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Saluzzo, Busca, Tarantasca, Verzuolo.

La città di Savigliano potrà così ospitare fino a 15 migranti impegnati nella raccolta della frutta con regolare contratto di lavoro.

“Gli undici ragazzi che sono arrivati a Savigliano giovedì sono stati prima ospitati presso il dormitorio di Savigliano e poi non appena è stato possibile allestire le tende hanno potuto sistemarsi qui a borgo Marene - spiega la consigliera Cristina Cordasco -. Abbiamo seguito tutte le norme di sicurezza prendendo a tutti la temperatura. Ci hanno dato una mano oltre alla Protezione Civile e gli operatori comunali, anche le numerose associazioni saviglianesi quali la Caritas, la San Vincenzo, la Papa Giovanni, ma anche Protetto e Map”.

I lavoratori ospitati a Savigliano al momento hanno un’età che va dai vent’anni ai trenta. La maggior parte di loro arriva dal Mali e dalla Guinea e cercheranno occupazione nelle aziende agricole più vicine possibile a Savigliano per evitare spostamenti troppo lunghi in bicicletta spesso pericolosi.

“Sono tutti in cerca di lavoro perché quando c’è stato il blitz della Questura a Saluzzo, hanno ridistribuito sul territorio le persone che erano lì e che erano ancora in cerca di un’occupazione. Adesso finiscono i contratti per la raccolta dei piccoli frutti e iniziano di nuovi”.

“Non abbiamo avuto assolutamente problemi con questi ragazzi - ci tiene a precisare la consigliera -. La prima cosa che ci hanno chiesto è stata una scopa per poter pulire le tende. Siamo un po’ amareggiati in realtà perché chi non era presente al momento del blitz della questura ha perso alcuni bene personali, mandati direttamente a incenerire. Adesso la nostra speranza è che trovino un’occupazione il prima possibile nei paraggi”.