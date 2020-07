Basket: secondo colpo Abet Bra, ecco Filippo Manzani

Secondo nuovo innesto per l'Abet Bra dopo l'annuncio di Amedeo Tiberti. Ufficializzato l'ingaggio di Filippo Manzani, guardia classe 2000 reduce dall'esperienza di Omegna in Serie B.

La società presieduta da Gianfranco Berrino presenta così il nuovo acquisto

Filippo, classe 2000, compie tutto il suo percorso giovanile nelle file della PMS Moncalieri/San Mauro partecipando ai campionati Eccellenza di categoria e raggiungendo con i compagni Tiberti e Abrate le semifinali italiane U18 con la maglia Novipiù Campus. Nella stagione 2018/2019 oltre a giocare ad un ottimo livello le giovanili, gioca anche nel campionato di Serie C Gold targata PMS con la quale registra oltre 6 punti di media in 20' di impiego medio. E' capitano sia della squadra giovanile che della C Gold visto le sue eccellenti doti di leadership, portando intensità, serietà e la giusta mentalità sia in allenamento che in partita. Lo scorso anno prova l'esperienza Serie B ad Omegna con la quale esordisce nella vittoriosa gara contro la Green Basket Palermo.