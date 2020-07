Arbitri: quattro promozioni per la sezione AIA di Cuneo

Tempo di ripresa per il mondo dello sport: non fa eccezione l'universo arbitrale.

La sezione AIA di Cuneo, presieduta da Igor Crivelli, ha annunciato quattro promozioni di altrettanti direttori di gara.

Ettore Longo è l'unico piemontese promosso alla CAN C mentre Roland Andeng dirigerà partire della CAN D. Paolo Isoardi ha ragghiunto la prima categoria nazionale e Diego Barberis, infine, farà ritorno in CAN D come osservatore.

Chi fosse interessato ad intraprendere la carriera arbitrale può chiedere informazioni scrivendo a cuneo@aia-figc.it.