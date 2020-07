Maxi tamponamento a Savigliano: sette mezzi coinvolti, nessun ferito grave

Incidente stradale questa mattina, nel comune di Savigliano, poco prima delle 8, sulla provinciale 662 in direzione di Marene, poco dopo il distributore della Esso di via Alba.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti in un tamponamento plurimo ben sette mezzi, di cui un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale dell’Unione Terre della Pianura per i rilievi e si sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Non si registrano feriti gravi. Solo una persona è stata trasportata presso l’ospedale S.S. Annunziata di Savigliano.

E’ intervenuta in supporto anche una pattuglia della Stazione Carabinieri di Savigliano per la gestione del traffico. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

La provinciale è rimasta chiusa per quasi due ore per permettere i rilievi da parte della Polizia Locale e la successiva rimozione dei veicoli. Le operazioni hanno richiesto un tempo maggiore poiché è dovuto intervenire un apposito carro attrezzi per la rimozione del mezzo pesante.