Tre auto coinvolte in un incidente, nella notte, alle porte di Cervere: tre feriti lievi

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente, nella notte, a Cervere, alle porte dell’abitato del paese, sulla strada che collega con Roreto di Cherasco.

Delle tre vetture, da quanto si apprende, una si è capottata sulla sede stradale. Tuttavia, pare che non ci siano state persone incastrate negli abitacoli. I Vigili del fuoco sono intervenuti allo stesso modo, per la messa in sicurezza delle auto.

Secondo le prime informazioni, i tre feriti coinvolti nel sinistro non avrebbero riportato traumi gravi.

La strada è rimasta chiusa a lungo, per le operazioni di soccorso, messa in sicurezza, e rimozione dei veicoli, oltre ai rilievi della Forze dell’ordine, che dovranno appurare la dinamica di quanto successo.