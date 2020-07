Drastico calo delle temperature da stanotte: da giovedì tornano a salire le massime, ma il vero caldo non si è ancora fatto sentire

Oggi giornata piuttosto calda che terminerà con qualche rovescio isolato su Alpi. Da stanotte drastico calo termico per aria più fredda proveniente da nord che entrerà dalle Alpi Lombarde e poi da est. Temperature in media o poco sotto almeno fino a giovedì.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 6 luglio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera aumento della nuvolosità sui settori alpini e su Basso Piemonte, con rovesci locali su Alpi marittime e appennino ligure ai confini con Lombardia ed Emilia. Non sono esclusi passaggi di rovesci all’ingresso del foehn sulle zone di pianura. Temperature massime tra i 28 e i 33 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile fino a sera. Poi forti raffiche di Foehn sulle Alpi e anche in pianura con intensità anche forte su pianure orientali.

Da martedì 7 a giovedì 9 luglio

Tempo in miglioramento dalla tarda mattinata, con giornate per lo più soleggiate fino a giovedì. Temperature in diminuzione sia nelle minime che caleranno fino a 14/18 °C per poi risalire da giovedì, sia nelle massime che domani non andranno oltre i 25/28 °C per poi risalire gradualmente fino 30/32 °C. Venti in nottata e prima mattina localmente forti da nord su Liguria, moderati da nord/nordest su Piemonte orientale, deboli altrove ma generalmente sempre dai quadranti settentrionali. Calo di intensità in serata e poi saranno per lo più deboli fino a giovedì compreso.

Tendenza successiva

Da venerdì aumento dell’instabilità locale con rovesci più diffusi sui settori alpini, ma poi da sabato nuovo afflusso di aria più fresca che farà abbassare ancora una volta le temperature anche se sempre su valori piuttosto gradevoli. Insomma, fino ad ora il caldo si è fatto sentire solo a sprazzi e almeno fino a fine settimana sarà ancora così.

