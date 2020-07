Cercare lavoro e avere successo grazie agli strumenti online

La disoccupazione in Italia purtroppo non è certamente in diminuzione. Ciò ha scoraggiato molti giovani, che hanno addirittura rinunciato a cercare un lavoro, pesando sulle spalle del loro contesto familiare di riferimento. Non avere un lavoro, una collocazione nella società, fa sentire male. Ma bisogna sforzarsi di non scoraggiarsi perché i tempi moderni ci offrono un grande alleato: Internet.

Una volta era certamente più impegnativo cercare lavoro, si doveva armarsi di pazienza, scrivere a macchina una lettera di presentazione e spedirla per posta nella speranza di ricevere una telefonata dall'azienda o una stessa risposta per lettera. Chi aveva conoscenze era certamente favorito ma la comunicazione tra chi era in cerca di occupazione e la possibile azienda era molto lontana dalla rapidità istantanea che il web ci offre oggi.

In un attimo, con un click, è possibile venire a conoscenza delle infinite opportunità lavorative che la rete ci offre tramite motori di ricerca o siti di ricerca lavoro tematici. Ciò ci permette di vagliare le varie offerte che la rete ci offre e candidarci. Molte persone però si lamentano di non ricevere risposta alla moltitudine di curriculum inviati via web o via mail.

Il tutto sta a muoversi nel modo giusto, non solo riconoscendo gli annunci migliori e veritieri ma proponendo sé stessi e i propri skills nella maniera adeguata. Cercare lavoro e avere successo si può grazie agli strumenti telematici e ai consigli che potete trovare su italiaonline.

Il curriculum

Scrivere un curriculum vitae europeo è il primo passo per trovare lavoro. Il curriculum deve essere costantemente aggiornato e personalizzato, ponendo l'accento sui punti salienti dell'esperienza lavorativa. Se l'esperienza viene a mancare si dovranno allora evidenziare i propri studi, le capacità comunicative e, soprattutto, gli obiettivi: avere un obiettivo nella vita è importante per crescere e dare un senso alla propria formazione.

Il nostro curriculum vitae deve essere unico e diverso da quello di milioni di altre persone. Le informazioni devono essere chiare e ben indirizzate, con una grammatica e un'ortografia corretta, uno stile sintetico ma completo. Un curriculum non si spedisce mai da solo ma va accompagnato da una lettera di presentazione. Molti la sottovalutano ma questa invece può essere determinante e suscitare interesse in chi la legge.

Cercare e trovare lavoro online

Come cercare e trovare lavoro online? Gli annunci di lavoro delle grandi aziende sono spesso sul sito ufficiale del brand e in genere ci si può candidare compilando un form online. Nella gran parte dei casi gli annunci di lavoro sono affidati a siti specializzati, noti motori di ricerca lavorativa come Infojobs, Jooble, Monster, Miojob e Indeed.

Altra possibilità per cercare e trovare lavoro è quella di usare i social network come Facebook, Instagram e LinkedIn, quest'ultimo più specifico, che offre la possibilità di farsi conoscere e ricevere proposte lavorative. Allo stesso tempo anche le aziende possono avere informazioni sui candidati. E' infine possibile pubblicare il proprio curriculum online per aumentare le possibilità di essere trovati da un potenziale datore di lavoro.