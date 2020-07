La fine del lockdown non basta: le imprese restano votate al pessimismo, mai tanta cassa integrazione dal 1975

"Servono azioni mirate e decisioni prese tempestivamente. Basta con i contributi a pioggia: meglio operazioni che siano focalizzate su determinati settori, per esempio l'automotive, come stanno già facendo in altri Paesi europei". Dalle parole di Dario Gallina, presidente uscente dell'Unione Industriale di Torino, emerge con chiarezza come le previsioni delle imprese torinesi e piemontesi da qui a settembre non promettano nulla di buono. E le cifre non fanno che confermare - in un periodo dell'anno in cui l'estate già tradizionalmente rallentava i ritmi - che la ripartenza dal Covid e dal lockdown sarà particolarmente dura. E il ricorso agli ammortizzatori sociali (ma così tanti da metà degli anni Settanta), ne è la certificazione.

Cala il clima di fiducia e non si sollevano gli altri parametri economici, nonostante maggio abbia portato con sé un progressivo riavvio delle attività in tutti i settori. Gli indicatori sono sostanzialmente allineati a quelli di marzo. Nel comparto manifatturiero, oltre il 48% delle imprese prevede una riduzione della produzione, contro il 15% che si attende un aumento. Il saldo (pari a -33,3 punti percentuali) peggiora di 4 punti rispetto a marzo. Sostanzialmente analoghe le previsioni sugli ordinativi: il 51% sconta una contrazione (contro il 13%). Era dal 2009, anno di picco della crisi scoppiata nel 2008, che non si registravano valori così negativi per produzione e ordini. Si aggrava il crollo dell’export e, soprattutto, della redditività.