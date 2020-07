Le sfide che attendono Danilo Rinaudo alla guida dell’Ascom Saluzzo: “Meno Saluzzo-centrismo, apriamo alle vallate e alla pianura”

Nessun colpo di scena all’Ascom “Saluzzo e zona”, l’Associazione che raggruppa i commercianti dell’ex capitale del Marchesato e di 38 comuni delle quattro vallate e della pianura.

Danilo Rinaudo, 60 anni, gestore dell’Hotel Griselda di Saluzzo, ex amministratore comunale, vicepresidente provinciale dell’Associazione albergatori e membro della Giunta uscente Ascom, è il nuovo presidente dell’Associazione di categoria, e raccoglie il testimone di Gianmarco Pellegrino.

Ad eleggerlo, l’assemblea dei soci di giovedì scorso.

Stamane, Rinaudo ha incontrato la stampa locale per un primo punto sulle sfide imprescindibili che attendono, sin dai primi giorni, il suo mandato, in attesa dell’insediamento ufficiale della Giunta Ascom, previsto per il 14 luglio.

Il neo presidente non nasconde di voler dare un’impronta del tutto nuovo al ruolo dell’Ascom, sia a Saluzzo, ma soprattutto nei territori limitrofi.

“In passato – spiega – siamo forse stati un po’ troppo Saluzzo-centrici. Mi sono posto l’obiettivo di andare, personalmente, sul territorio, vallate e pianura comprese. Altrimenti è ovvio che gli associati non arrivino.

Non saremo infatti un’istituzione che andrà soltanto a chiedere la sottoscrizione di tessere, ma andremo ad offrire servizi: questo sarà un vero e proprio cambio generazionale rispetto al passato. La tessera associativa dell’Ascom Saluzzo (135 euro il rinnovo annuale: ndr) dovrà essere il risultato di una serie di servizi che offriremo”.

Alcuni esempi? Rinaudo ha già illustrato di aver ricevuto la disponibilità a collaborare da parte di diverse realtà: “Ci incontreremo con l’Iscom, società all’interno di Confcommercio per la gestione di contabilità e libri paga. Così come con Ascomform, per la formazione, e Ascomfidi, per i prestiti.

L’obiettivo prefissato sarà la ‘composizione’ di pacchetti da sottoporre ai nostri associati, con un risparmio sui servizi offerti. Tutti questi soggetti si sono già detti disponibili ad una elasticità tariffaria, per darci modo di fare un intervento molto forte”.

Rinaudo punta a “recuperare e aumentare il numero degli associati Ascom”.

In che modo? “Cambiando in primis le modalità di comunicazione. Dobbiamo essere più presenti sul territorio, perché non possiamo aspettare che gli associati vengano da noi, in ufficio. Serve dare un’immagine che molti oggi ritengono un po’ sbiadita, non per la gestione ma per una situazione di fatto.

Nel precedente mandato, è stato messo in piedi il tentativo di apertura di sedi distaccate sul territorio: analizzeremo i risultati per capire se rinnoveremo o cambieremo anche questa metodologia. Ma di sicuro cambieremo la lingua con cui l’Ascom parla alla gente”.

Di certo, non si potrà però non tener conto dell’emergenza Covid-19, e di tutte le sue ripercussioni economiche. “Anche solo il pagamento della quota associativa – spiega Rinaudo – quest’anno può essere gravoso. Ecco perché ci focalizzeremo su due ‘punti neri’ delle ricadute da Covid.

Il primo, di natura economico-finanziaria, è la mancanza di fiducia imprenditoriale: molte attività pensano di chiudere, o hanno addirittura già chiuso. Poi ci sono gli aspetti sociali: con l’aumento della disoccupazione diminuisce anche tutto l’indotto economico”.

In quest’ottica, “ecco quindi che il turismo diventa un argomento fondamentale per tutto il territorio. Punteremo moltissima della nostra forza su turismo, grazie anche a politiche amministrative che il Comune di Saluzzo, insieme al territorio, ha fatto in questi anni”. Il riferimento, in primis, va ai progetti “Terres Monviso” e “Veloviso”.

“Ben si inquadrano nel nostro completamento. – aggiunge Rinaudo – Il turismo di passaggio non va più bene, con i pullman che arrivano a Saluzzo, ci stanno due ore, e vanno via solo perché città come Alba non hanno un centro storico bello come il nostro.

Faremo la nostra parte per portare sul tavolo dell’Amministrazione un servizio per il turismo, che deve avere un’immagine diversa. Perché dobbiamo portare la gente a Saluzzo, in sinergia proprio con il territorio”.

Ma quella del “post-Covid” non sarà l’unica sfida.

“Il lockdown ci ha dimostrato quanto e come servano i negozi di vicinato. – prosegue Rinaudo – Ovviamente nulla possiamo fare, in un regime di libera concorrenza, contro alla grande distribuzione organizzata. Ma tanto c’è da fare nel puntare sui prodotti di zona, quelli locali: ne abbiamo a sufficienza, penso alla frutta, al pane, a quella merce che si trova soltanto nel piccolo negozietto”.

L’Ascom guarda anche alle collaborazioni con realtà come il Centro commerciale naturale di Saluzzo e l’Aica (Associazione imprenditori commercianti e artigiani) di Barge, realtà rappresentate anche in seno alla Giunta dell’Associazione: “Salvo i ‘Negozi in piazza’ e le luci di Natale – rimarca infatti Rinaudo – non ci occuperemo di organizzare nuovi eventi, ma garantiremo a queste due realtà tutto il supporto possibile”.

Nella sua chiacchierata a 360 gradi, Rinaudo dedica un accenno anche al tessuto commerciale locale: “Tra i negozi – spiega – c’è una grossa rotazione, a tratti anche veloce. che in passato non c’era. Da una parte leggo il lato positivo, vale a dire la volontà di fare, ma a volte la visione imprenditoriale è miope, a breve tempo.

Serve ragionare in tempistiche di rientro più lunghe rispetto al passato: una volta bastavano 3, 5 anni, oggi ne servono 5, addirittura 10. L’egemonia delle banche ci condiziona molto, ed è per questo che l’Associazione serve anche per supportare tutto il settore del ‘micro’, soprattutto i giovani: sapere che c’è una struttura alle spalle, non solo per la riscossione della tessera una volta anno, aiuterà.

Ad esempio, l’Associazione albergatori fa parte di Confcommercio. I soci iscritti all’Ascom ne fanno automaticamente parte. Su Saluzzo parliamo di circa un terzo degli iscritti, che possono fruire di altri servizi e agevolazioni: sono sinergie che se non si conoscono non si possono apprezzare”.

La nuova Giunta ha in programma, già nell’autunno, di incontrare tutti gli assessori competenti dei Comuni che confluiscono nell’Ascom: “L’interfaccia con le Amministrazioni pubbliche è fondamentale: saremo complementari all’azione politica, a noi toccherà sollecitare, consapevoli che scelte rimarranno però di natura politica”.

Su Saluzzo il primo nodo da sciogliere sarà capire se e come si potrà svolgere l’edizione 2020 di “Negozi in piazza”.

La Giunta Ascom, per volontà del presidente, è stata allargata al massimo consentito dallo statuto, con 11 membri oltre a Rinaudo, per una “maggiore apertura verso il territorio”.

Le valli del Monviso saranno rappresentate da Andrea Allasina (Val Varaita), Stefania Martina (Bronda), Federica Paire (Infernotto) e Francesca Costa (Po).

In continuità con il mandato di Pellegrino, confermata in larga parte l’esecutivo uscente, Andrea Allasina e Tonino Bertolotto saranno i vicepresidenti. A loro si aggiungono Eraldo Barale, Luisa Lombardo, Paolo Rinaldi, Maria Elisa Cisterna, Pierantonio Fino

“Così facendo abbiamo garantito una rappresentanza territoriale omogenea, per un maggior coinvolgimento della gestione e dello sviluppo delle sollecitazioni che arriveranno dalle Valli e da tutta la città, periferia compresa”.

L’Ascom “Saluzzo e zona” conta 600 associati. 300 soltanto su Saluzzo. “Dopo Cuneo, siamo la realtà più grossa, ma ci aspetta una grande azione di sviluppo fuori dai confini cittadini. Il territorio deve essere maggiormente coinvolto: siamo un sindacato di categoria, dobbiamo vendere servizi.