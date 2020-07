L'ufficio turistico diventa tour operator per vendere Saluzzo e le valli del Monviso

L’Ufficio turistico Iat di piazza Risorgimento ora è anche tour operator.

Raffaella Giordano, titolare della società di tour operator "Insite Tours" di Cuneo, il cui progetto, una sinergia tra Amministrazione comunale e la sua agenzia, ha vinto il bando di gestione dello Iat per tre anni, ha presentato sabato mattina le novità. Erano sette le aziende in concorso.

"Sarà l’embrione della futura "porta di valle" in piazza Buttini – ha sottolineato- la cui apertura è prevista a ottobre del 2021.

L'ufficio manterrà la funzione di punto informativo a 360 gradi per i saluzzesi e visitatori, ma farà anche vendita di “pacchetti turistici” relativi a Saluzzo e alle valli de Monviso, dall’accoglienza, all’ingresso musei, ai biglietti eventi.

Cambia l’orario rispetto a prima. Sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, "raccogliendo le esigenze degli utenti che spesso sfruttano l’ora di pranzo per raccogliere informazioni" spiega la titolare.

Ai vari servizi si alternerà uno staff di 4 persone di cui 2 saluzzesi, guide turistiche (per tour in lingua francese, inglese e tedesco) oltre a due giovani stagiste che verranno formate sul turismo territoriale.

L’agenzia, che ha già collaborato con il comune di Saluzzo, ha presentato i nuovi materiali per la promozione: guide realizzate con esperti di cicloturismo, trekking e la versione cartacea dell’Atlante dei sapori che raccoglie le eccellenze enogastronomiche della macro area, oltre alla mappa completa delle sette valli intorno al Monviso: "un prodotto unico e importante per le fiere internazionali” .

Front office per la relazione con il pubblico, costruzione e divulgazione dei pacchetti turistici, ha continuato Raffaella Giordano e lo sviluppo della parte online, insieme ai tecnici informatici per aggiungere la vendita.

Tra i progetti, le app per la visita guidata di Saluzzo e per il suo racconto online da parte dei turisti insieme all’acquisto di amplificatori per le accompagnatrici dei gruppi.

Il sindaco Mauro Calderoni ha inserito il traguardo della nuova gestione della promozione di Saluzzo e territorio nel filo logico di anni di lavoro di cinque amministrazione partendo dall’idea di Piero Bolla (già assessore alla cultura) di recuperare la Castiglia e i beni storici della cittàe portata avanti dalle Giunte Quaglia e Allemano e ora dalla sua.

Continuità nel recupero del patrimonio d’arte e in collegamento con il territorio per creare il prodotto turistico. ”Il nuovo passaggio è ciò che a Saluzzo mancava: un tour operator legalmente autorizzato e di esperienza, non solo per promuovere il turismo, ma per venderlo”.

In piazza Buttini (piazza Tribunale), il recupero dell’ immobile (un edificio vincolato) che sarà "porta di valle" dovrebbe concludersi entro 2021. “E chiuderà l’operazione delle porte di valle di cui Saluzzo è il centro della rete nel progetto Move, partito nel 2016".

Presenti il neo presidente Ascom Danilo Rinaudo, il presidente del consiglio Enrico Falda, il vice sindaco Franco Demaria, gli assessori Gullino e Momberto e Giorgio Pellissero, coordinatore delle attività di promozione del commercio cittadino.

Per info numero di telefono è 0175 46710. Oppure si può scrivere alla mail info@visitsaluzzo.it