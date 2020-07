Quali sono i vantaggi di allenarsi in palestra? Scopriamolo insieme!

Ci sono alcune affermazioni che sono difficilmente contestabili e una di questa è sicuramente:lo sport è vita!

Questa non è una frase ad effetto ma rappresenta una verità facilmente dimostrabile da tante storie che ogni giorno sentiamo di tante persone, che raccontano i grandi benefici che hanno avuto per il loro benessere fisico e mentale e che hanno contribuito a migliorare la loro vita, anzi a cambiarla!

Chiaramente ogni individuo dovrà scegliere la disciplina sportiva da praticare tenendo conto di tanti fattori:gusti personali,età,peso ed eventuali problemi fisici. Ma una cosa è certa:la palestra è uno di quei luoghi dove chiunque deciderà di allenarsi potrà avere grandi benefici ma solo nel caso in cui si farà seguire da personal trainer preparati e che lo accompagneranno nel percorso di cambiamento fisico.

All’interno si possono trovare tante informazioni, consigli e indicazioni valide per conoscere il mondo affascinante e utile del fitness e della palestra!

Vediamo ora quali sono i vantaggi per il corpo e per la mente dell’allenamento in palestra!

Allenarsi in palestra è benefico per la mente?

La risposta è assolutamente si! Non bisogna dimenticare che lo sport e l’attività fisica, e anche la palestra, possono essere assolutamente un toccasana per l’equilibrio psicologico di una persona che la pratica con costanza e con passione.

Innanzitutto perché chi si iscrive in palestra, ed è una persona che lavora tanto, potrà avere la possibilità di svagarsi, di tonificarsi e anche di sfogare lo stress che accumula ogni giorno in ufficio e che ha chiaramente anche delle ripercussioni dal punto di vista fisico!

Come non considerare poi il rilascio di endorfine, che sono delle sostanze prodotte dal cervello ogni volta che una persona che si allena e che procurano effetto di eccitazione e relax.

Inoltre chi per esempio lavora tanto in un ufficio, e magari davanti a un Pc, di solito accumula dei chili in più e questo lo porterà a sentirsi sia appesantito che scoraggiato:iscrivendosi in palestra e trovando un personal trainer qualificato che lo seguirà passo nel suo processo di dimagrimento potrà ritrovare fiducia e carica vitale.

Infine non si può sottovalutare l’aspetto della socialità:la palestra può rappresentare un luogo dove può essere facile fare nuove amicizie, conoscere persone nuove, specialmente nel caso in cui si frequenteranno dei corsi di gruppo!

Quindi sono tanti i vantaggi per chi si iscrive in palestra dal punto di vista mentale e li possiamo riassumere in:socialità, autostima ed equilibrio interiore e anche relax.

I benefici per il corpo per chi si allena in palestra

In questo senso i vantaggi per chi si allena sono veramente tanti. Prima accennavamo al dimagrimento come uno dei vantaggi ma per esempio un altro beneficio importante è la tonicità muscolare e la ridefinizione di alcuni muscoli specialmente in alcune parti del corpo un po’ particolari come l’addome.

Inoltre forse non tutti sanno che chi si allena in palestra può incrementare la produzione di ormoni che contribuiscono in maniera significativa al rallentamento dell’invecchiamento e da questo punto di vista si è anche espressa la medicina antiaging.

Gli esperti di questa disciplina hanno spesso affermato che secondo i loro studi chi pratica sport in maniera regolare e costante potrà avere un’età biologica inferiore. Ovviamente per avere risultati serviranno costanza, disciplina e passione!