"Turna sì": con Yepp un'estate di eventi per i giovani delle Langhe e della Valle Stura

Ritornare a stare insieme, a vedersi, conoscersi e condividere divertimento ed esperienze in un’estate certamente diversa dalle altre.

Questo è lo spirito del progetto “Turna Sì” che dal piemontese prende tutta la voglia di ritrovare amici e conoscerne di nuovi. A proporlo sono i giovani delle Associazioni YEPP Langhe e YEPP Stura che hanno riversato tutta la loro creatività in una serie di iniziative rivolte ai loro coetanei, in particolare dai 13 ai 20 anni.

Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo tramite il bando “Di Nuovo Insieme”, da giugno a settembre le due Associazioni giovanili nate grazie a YEPP Italia, propongono un ricco calendario di iniziative gratuite con la collaborazione delle Cooperative sociali Caracol ed Emmanuele.

Iniziative collegate dal filo rosso di una comune volontà di tornare a vivere gli spazi aperti del proprio territorio, scoprirlo e condividere momenti speciali con gli altri. Un progetto fatto dai giovani per i giovani, che vuole offrire esperienze culturali, sociali, sportive per trascorrere un’estate spensierata e piacevole, in tutta sicurezza, grazie al partenariato con Comuni e Unioni dei Comuni delle Langhe e della Valle Stura.

Un filo rosso è anche quello multimediale con le pillole video che nasceranno dalle esperienze di “Turna Sì” per raccontare i giovani dei due territori, come hanno vissuto il lockdown e come stanno tornando a incontrarsi nel periodo post Covid-19.

Tante le attività in programma. Il calendario si trova sul sito https://www.yepp.it/turnasi

Le attività sono tutte gratuite, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e si snoderanno tra diversi Comuni dei due territori.

La prenotazione è obbligatoria

LANGHE

tra i Comuni di Novello, La Morra, Roddi, Castiglione Falletto, Verduno, Monforte d’Alba, Grinzane Cavour

Giochi nei boschi: due passeggiate diverse dal solito; la prima con una caccia al

tesoro botanica con il cellulare insieme all'Associazione Virasu, la seconda con un

maestro di tiro con l'arco



Pedalate con le e-bike: pedalata “Con Stile” accompagnati dalle

sarte dell’Associazione Pastiss per imparare a cucire porta mascherine e altro;

pedalata “Con Ritmo” per sperimentare l’arte degli sbandieratori e delle

percussioni del gruppo storico “Patin e Tesor”



Cosmo-Llanghe: una romantica serata ad ammirare il cielo stellato con la

partecipazione degli astrofili “Celestia Taurinorum”"



Piaid in Langhe : come un Drive-in, ma anziché con l'auto, ognuno è invitato ad

arrivare con la sua coperta... e se non ce l'hai te la diamo noi



STURA



tra i Comuni di Demonte e Gaiola



Spazi studio : con l'aiuto delle volontari dell'’Associazione “Insieme diamoci una

mano” i più piccoli troveranno un aiuto nei compiti estivi



Ted - talks: mini conferenze curiose con esperti che interverranno su argomenti

decisi dai giovani in base ai loro interessi



Arrampichiamoci : attività sportiva di arrampicata su roccia, alla scoperta delle

bellezza delle falesie della Valle Stura



Djset:siballa sulla propria coperta, nel rispetto del disfanziamento sociale con Dj

della Valle Stura DOC, senza perdere la voglia di divertirsi



Plaid in Stura : cineforum e serata finale con un collegamento web in

contemporanea tra Valle Stura e Langhe per unire in un saluto finale i giovani del

progetto