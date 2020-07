Torturiamo gli animali dal mattino alla sera? Il coraggio di cambiare

Il concetto di come consideriamo gli altri esseri umani è ormai l’ultimo pensiero dei governanti. Le normative spesso esistono ma come sempre vengono disattese e manca la volontà politica di individuare le carenze di un sistema che ormai si basa sullo sfruttamento intensivo degli animali.

Eticamente, politicamente ed economicamente è impossibile trattare qui l’argomento e per questo va attenzionato il concetto di essere vivente. Quale gusto, quale esigenza giustifica l’annientamento seriale degli animali? Credo che il valore di un popolo dipenda da come tratta i suoi animali, da come li alleva e da come li uccide. Mattatoi che nei reconditi antri definiscono pratiche sommarie in cui gli animali assistono e convivono con le uccisioni prima di giungere al proprio turno, metodi di uccisione che non conducono ad una morte istantanea; resta molto su cui lavorare.