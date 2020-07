L’incontro straordinario del fotografo Enrico Ruggeri con una folaga ed il suo piccolo fa innamorare il web

Animali fantastici e dove trovarli... Una folaga, anatroccolo di colore nero che si distingue fra le altre cose per una macchia bianca sulla fronte e specie protetta, ha attirato le attenzioni su di sé e sul suo piccolo, a ricordarci la poesia della natura.

Il momento di estrema tenerezza non è sfuggito al sapiente obiettivo di Enrico Ruggeri che ha immortalato mamma e figlio in un’affascinante scatto, che ha fatto innamorare il web.

Una curiosità: le folaghe sono note anche per i loro nidi alquanto bizzarri nella forma, vistose costruzioni tondeggianti, realizzate con la vegetazione, che galleggiano nell’acqua e che per questo fissano anche alle piante in modo che la corrente non le trascini via. Una costruzione più unica che rara, anche perché si parla di un animale a dir poco fantastico.