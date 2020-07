Savigliano, Fratelli d’Italia in piazza Santarosa per chiedere le dimissioni del Governo

Il circolo Fratelli d’Italia territoriale di Savigliano domenica 5 Luglio, era presente con un gazebo in piazza Santa Rosa a Savigliano, così come in tutt’Italia, per manifestare e raccogliere le firme contro un Governo incapace e incompetente.

“Insieme a tutto il centro destra chiediamo di tornare alle urne il più presto possibile”, dice Maurizio De Lio Presidente del circolo locale. “Abbiamo raccolta circa 80 firme in una sola mattinata e molti cittadini si sono avvicinati al nostro gazebo a chiedere informazioni per il tesseramento.”

“A breve torneremo in piazza per dare la possibilità a chi vuole tesserarsi a Fratelli d’Italia di poterlo fare. Dopo l’estate ufficializzeremo il nostro circolo”.

"Un ringraziamento va a tutti i militanti presenti coadiuvati dal segretario Bonetto Claudio".