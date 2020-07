La Polaris Viaggi è… aperta per ferie

“Aperti per ferie”. E’ un po’ questo il motivo conduttore di questa estate post-Coronavirus, per l’Agenzia Polaris Viaggi che conta uffici in via Cavalieri di Vittorio Veneto 10 a Bagnolo Piemonte ed in Via Saluzzo 79 a Revello aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e tutti i sabati mattina.

In quest’ottica, la Polaris Viaggi rimarrà aperta anche tutto il mese di agosto, per fornire informazioni ed assistenza tecnica a quati vorranno prenotare le loro vacanze settembrine ed anche oltre, stante il ritorno delle crociere.

Queste alcune delle proposte più interessanti.

18 luglio: Gardaland 6-20, 63 euro;

19 luglio: Cannes, 45 euro;

19 e 20 luglio: Trenino Rosso del Bernina e Livigno, 250 euro;

Dall’1 al 2 agosto: Livigno ed il Lago del Gallo, 200 euro;

2 agosto: Leolandia, 59 euro;

9 agosto: Gardaland, 63 euro;

15 agosto: Lago Maggiore con pranzo e crociera, 60 euro;

Di particolare interesse, per il successo che stanno riscuotendo, i “Lunedì al mare”, 32 euro (con possibilità di pranzare a 17 euro), nati per trascorrere una giornata nella vicina Liguria senza doversi sottoporre a snervanti code autostradali ed a viaggi in treno non sempre così rilassanti.

Il programma dell’iniziativa prevede

13 luglio Finale Ligure e Final Borgo

20 luglio Spotorno e Bergeggi

27 luglio: Laigueglia

3 agosto: Loano

Per conoscere queste ed altre proposte la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396). E poi c’è il sito internet www.polarisviaggi,it