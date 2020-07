Croce Rossa di Mondovì: continua il “Tempo della gentilezza”

È stato esteso sino a fine luglio (scadenza giovedì 30) il servizio del Comitato della Croce Rossa di Mondovì, che nell’ambito del “Tempo della gentilezza”, provvede alla consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, a persone in particolare grado di necessità.

«Un servizio - spiega Lina Turco, presidente del Comitato CRI di Mondovì - svolto sino ad ora con ottimi risultati nell’ambito di Mondovì e frazioni, Monastero Vasco e aree limitrofe e che, nei mesi di attività, ha visto impegnati Volontari e Crocerossine. Tanto che il nostro Comitato si è distinto a livello regionale ed è stato premiato dalla Croce Rossa nazionale con una donazione, la messa a disposizione di alcuni cellulari di ultima generazione e l’assegnazione di uno scooter mod. Qooder QW4, di cui avremo presto la disponbilità».

Chi ha necessità di usufruire del servizio il “Tempo della gentilezza”, deve rivolgersi al numero di cellulare 3371015982, nella giornata di venerdì, dalle 9 alle 12. La consegna avverrà nello stesso pomeriggio. Per ogni ulteriore esigenza urgente si può chiamare direttamente al centralino della Croce Rossa del Comitato di Mondovì - 0174552255 - in grado di fornire supporto e informazioni per ogni necessità.