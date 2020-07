Coronavirus, in Granda crescono (di poco) deceduti e positivi: i guariti rimangono stabili a 2.327

Se in Piemonte cresce il numero di guariti e di positivi al Coronavirus, a crescere - seppur di una sola unità - in provincia Granda sono sì questi ultimi, ma anche i decessi.

Altri 981 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Sono 31.429 (+6 rispetto a ieri, tutti asintomatici. Dei 6 casi, 3 da screening, 3 in RSA, le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivise su base provinciale: 4070 Alessandria, 1879 Asti, 1051 Biella, 2878 Cuneo, 2798 Novara, 15.915 Torino, 1329 Vercelli, 1143 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 263 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 103 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.