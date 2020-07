Volley A2/M: Volto nuovo in casa Vbc Synergy Mondovì, arriva lo schiacciatore Alessio Ferrini

Dopo aver di fatto sistemato il sestetto dei papabili “titolari”, il Vbc Synergy Mondovì prosegue la sua certosina opera di completamento del roster in vista della prossima stagione. Oggi la società del presidente Giancarlo Augustoni ha ufficializzato l’arrivo di un giovane schiacciatore, Alessio Ferrini, originario della stessa città natale del tecnico Mario Barbiero: Velletri.

Il venticinquenne neo schiacciatore dei “Galletti” nella stagione chiusa anzitempo a causa del coronavirus ha giocato nelle file del Civita Castellana in serie B. Nei suoi trascorsi pallavolistici annovera la disputa di un campionato di serie A2 con la maglia della Sieco Service Ortona (stagione 2016/2017). Dotato di un’ottima elevazione, Ferrini vanta un’altezza di 197 cm ed è pronto a raggiungere Mondovì con uno zaino pieno di motivazioni. Di seguito riportiamo il comunicato stampa del Vbc:

Il mercato del Vbc Synergy Mondovì si prepara agli ultimi “botti”. L’ultimo rinforzo in ordine di tempo arriva in posto 4: giocherà con la maglia biancoblù Alessio Ferrini, classe 1995, di Velletri. Conosce bene Mario Barbiero, suo compaesano, ma curiosamente non è mai stato allenato da lui. «Ho studiato nella scuola vicino alla sua, non l’ho avuto nemmeno come professore…» scherza Alessio, che ora sta per laurearsi in Scienze Motorie.

Sarà lui la terza banda per la stagione 2020-21: una chiamata che gli permette di tornare in Serie A2 a distanza di tre anni dall’esperienza con Ortona. «Quell’anno purtroppo eravamo in due gironi diversi, e non ho avuto l’occasione di venire a Mondovì. La chiamata è arrivata subito dopo l’emergenza Covid. Dico la verità: non me l’aspettavo. Sono stati due giorni di riflessione intensa, poi sono stato felicissimo di accettare perché Mondovì è una società storica della A2, tutti me ne hanno sempre parlato molto bene».

Dopo la stagione ad Ortona, Ferrini ha giocato in Serie B, con la Folgore Massa, Sabaudia (poi promossa in A3) e Civita Castellana. «Siamo stati in testa dalla prima all’ultima giornata, poi il Covid ha bloccato tutto. Arrivo a Mondovì come giocatore inesperto della categoria ma con tanta voglia di crescere e apprendere dai più esperti. Sarà un’occasione di crescita personale e come giocatore, spero di poter dare una grande mano. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi, mi hanno detto che sono sempre molto “caldi” e vicini alla squadra, sarà un piacere poter contare sul loro aiuto».