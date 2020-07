Miss Mascherina: the winner is… Gaia Boetti, 15 anni di Cuneo

Signori e signore, habemus elenco delle vincitrici! Stiamo parlando del concorso “Miss Mascherina”, che ha visto tante giovani bellezze in posa su Instagram per mostrare la loro virtù. Nella giornata di 5 luglio, i componenti della giuria di qualità hanno inviato all’organizzazione, in privato, un podio di tre preferenze delle foto inviate dalle candidate.