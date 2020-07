Siete bravi a cantare e volete esibirvi? Sono aperte le iscrizioni per il Festival di Grinzano 2020

Avete voglia di esibirvi su un palco bellissimo, calcato da alcuni tra i migliori artisti italiani? Il Festival di Grinzano 2020 fa per voi.

Sono aperte infatti le iscrizioni per fare parte deicantanti del 5° concorso musicale destinato ai non professionisti. Si svolgerà il prossimo 6 agosto all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere, frazione Grinzano.

Si canta live, in italiano, su base musicale. Si può partecipare anche in coppia, età minima 16 anni. Per partecipare alle selezioni chiamare il 3664870466 o scrivere a festivalgrinzano@gmail.com

La serata per assistere all'evento sarà ad ingresso libero ma su prenotazione, a partire dalle 21. Per informazioni e iscrizioni fare riferimento al 3497420133