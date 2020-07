Volley maschile: via al collegiale della Nazionale U20, Damiano Catania e gli altri azzurri al lavoro a Boario Terme

Scatta oggi, a Boario Terme, il ritiro della Nazionale di volley maschile U20 in vista degli Europei di categoria in programma dal 26 settembre al 4 ottobre in Repubblica Ceca.

Tra gli atleti convocati al collegiale c'è anche il nuovo acquisto della Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo, il libero Damiano Catania.

Il gruppo, sotto le direttive di coach Angelo Frigoni, lavorerà fino al 23 luglio, quindi il team tecnico comunicherà la rosa dei giocatori che rappresenteranno l'Italia ai Campionati Europei.

Le dichiarazioni di coach Frigoni evidenziate dall'ufficio stampa di Cuneo Volley: "C’è curiosità, emozione e voglia di fare dopo il lungo periodo in cui siamo stati costretti a rimanere in casa. In realtà come tutti sanno i ragazzi non sono mai stati fermi, dato che l’attività svolta da remoto è stata intensa, ma è ovvio che il ritorno in palestra è sempre qualcosa di speciale. A livello personale, devo ammettere, di essere un po’ emozionato dato che li allenerò per la prima volta e questo mi rende felice. Ai ragazzi dirò semplicemente che se sono stati in grado di sopportare e superare un periodo lungo e difficile come questo, saranno in grado di gestire anche le difficoltà del campo. Sono stati molto bravi ad affrontare con la giusta maturità una situazione nuova per tutti, sono certo che faranno tesoro di un’esperienza simile».