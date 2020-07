In pista al Mugello con Rse Italia

L’automobilismo sportivo occupa un posto speciale nel cuore di tutti gli italiani, non solo per le grandi vetture messe in pista, come Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lamborghini, ma per aver letteralmente fatto la storia nel mondo dei motori, lasciando un segno importante, per un futuro ancora più straordinario. Oggi uno degli sport più seguiti che riesce sempre a rapire gli spettatori e a farli sognare.

Un mondo magico che sa regale grandi emozioni, uno spettacolo fuori dal comune che sulle grandi piste Italiane ci fa diventare tutti protagonisti di eventi unici. Come la Formula 1, tanto discussa in questo ultimo periodo, che vede la concreta possibilità di poter ospitare il GP numero 1000 della Ferrari proprio in Italia al Mugello. La notizia non è ancora ufficiale, ma c’è tanta attesa, perché in molti desiderano festeggiare un grande ritorno per vivere una giornata memorabile.

L’ autodromo Mugello non è solo un semplice circuito, si tratta piuttosto delle di una delle piste più famose ed esilaranti che esistano nel nostro paese. Amato da tifosi e piloti che sperano di poter trionfare in questo luogo così importante, che genera sempre grandi aspettative.

Un paradiso di 5.245 metri per gli appassionati delle due e quattro ruote. Un percorso non poco difficile, che si trasforma in una sfida per i grandi protagonisti delle rinomate competizioni mondiali, caratteristica che lo rende ancora più affascinante e prezioso, oltre che divertente.

Una vera e propria attrazione dove oltre a poter assistere a eventi esclusivi, è possibile ripercorrere la storia della Ferrari, grazie al suo museo dedicato interamente all’icona dell’automobilismo internazionale.

Il Mugello è aperto a tutti, appassionati e non che vogliono fare un’esperienza unica su una pista premiata per 5 volte come miglior circuito mondiale di motociclismo. Oggi con Rse Italia è possibile realizzare il sogno di solcare l’asfalto di questa pista incredibile alla guida di auto davvero esclusive. Tantissime le supercar tra cui poter scegliere, Maserati, Porsche, Lamborghini. Vetture uniche, un mix di potenza ed eleganza da togliere il fiato.

Provare la sensazione di essere al volante di una vera Ferrari, è di certo un’occasione unica per realizzare un grande sogno. Scoprire il brivido di stare al volante di macchine eccezionali e farlo proprio su questo prestigioso e allo stesso tempo fantastico circuito come il Mugello, renderà l’esperienza ancora più entusiasmante per un’avventura oltre ogni limite.