Ana Mondovì: nuovi volontari e nuove attrezzature

Alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Roccaforte Mondovì, ha avuto luogo l’assemblea dei Volontari dell’Unità di Protezione Civile dell’Ass. Naz. Alpini di Mondovì, a norma delle vigenti normative in materia di distanziamento e sicurezza.

In apertura dell’incontro è stato dato il benvenuto ai nuovi Volontari e sono state evidenziate le operazioni d’intervento, aggiornamenti riguardo attrezzature e dispositivi, informativa circa il nuovo mezzo in dotazione al gruppo locale di Roccaforte Mondovì, inoltre è stata fatta memoria dei Soci (Alpini e Aggregati) che in questo delicato periodo sono “andati avanti”.

Durante la serata il Presidenze Gazzano ha ricordato singolarmente i Volontari presenti durante i numerosi interventi effettuati durante il periodo della “chiusura totale” dovuta al coronavirus, soprattutto con consegne di dispositivi di protezioni individuale presso strutture di accoglienza e case di riposo locali, senza dimenticare chi ha operato nelle diverse operazioni, in particolare durante i giorni di ricerca della persona scomparsa in zona Norea in collaborazione con altre Associazioni e forze dell’ordine.

Molto accento è stato dato alla sicurezza individuale dei Soci, che sono dotati dall’ANA Mondovì di tutti i dispositivi necessari ed indispensabili per svolgere al meglio il ruolo e gli incarichi prefissati.

Si ringrazia vivamente il Comune di Roccaforte Mondovì e la Fondazione CRT per i generosi contributi destinati all’acquisto del nuovo mezzo pick-up attrezzato secondo i più moderni criteri, destinato agli scopi e agli interventi del gruppo locale di Protezione Civile.

La serata si è conclusa con l’obiettivo di puntare sempre di più a inserire giovani leve all’interno dell’Unità e a operare al meglio, in sicurezza e con lo spirito Alpino che da sempre contraddistingue i Soci ANA.