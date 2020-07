Borgo San Dalmazzo: il comitato contro il nuovo biodigestore consegna in Comune le firme della petizione popolare

ieri, 6 luglio, una delegazione del Comitato “No Biodigestore a Borgo San Dalmazzo” composta dal dott. Franco Dini e da Vito Venni, ha consegnato in Municipio a Borgo San Dalmazzo, nelle mani del sindaco Beretta, la petizione popolare promossa dal Comitato stesso, per chiedere di mettere immediatamente in atto ogni misura urgente ed indispensabile per sospendere l’iter autorizzativo alla realizzazione nel sito di ACSR di Borgo San Dalmazzo, in Via Ambovo, un biodigestore.