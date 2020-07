Forza Italia Mondovì: "Smart working al 60% per i dipendenti pubblici? Inaccettabile"

Forza Italia Mondovì, per bocca del suo coordinatore, il consigliere comunale Giampiero Caramello, ha deciso di intervenire sulla tematica smart working, che ha goduto di grande eco mediatica nelle settimane di lockdown e continua tuttora a fare discutere.

"Sono molto stupito della proposta del ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone - ha esordito Caramello -. Probabilmente non è consapevole che rendere permanente lo smart working per il 60% dei dipendenti pubblici vuol dire continuare a compromettere i servizi erogati nei confronti dei cittadini. Mi stupisco che la nostra 'concittadina' non colga che la macchina amministrativa non si può comparare ad una 'fabbrica dove conta la mera produzione e la produttività'. Per chi ha necessità di un confronto quotidiano con i pubblici uffici, come ad esempio chi svolge un'attività professionale, le enormi difficoltà lavorative riscontrate in questi mesi di smart working sono tollerabili nell'immediato, ma inaccettabili se diventano la normalità!

Sarebbe sufficiente confrontarsi con qualche categoria professionale o con gli amministratori degli enti locali per avere una chiara rappresentazione dei problemi, in primis le lunghe attese anche solo per avere un appuntamento con gli uffici pubblici: ci sono servizi dove il confronto diretto e personale non può essere fatto a distanza perché ogni pratica va discussa, analizzata e studiata presso gli uffici (la documentazione, gli archivi, sono informatici solo sulla 'carta'). Alcuni esempi? Molti Comuni non sono nemmeno in possesso di un archivio digitale e reperire una pratica datata comporta tempo. Non essendoci archivi debitamente conservati su supporto informatico è impossibile effettuare una consultazione elettronica e quindi espletare le verifiche del caso.

Un altro esempio riguarda le commissioni edilizie dei Comuni. Ci sono difficoltà oggettive nel ritrovarsi in videoconferenza per discutere un progetto, così come ci sono difficoltà nel formulare delle valutazioni senza disporre della documentazione cartacea. E ancora: i tribunali ad oggi lavorano a porte chiuse e le udienze avvengono tramite videoconferenze oppure sono state differite all'anno 2021, così come gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Anche in questi casi le considerazioni sulle difficoltà che si incontrano sono analoghe a quelle richiamate per le pratiche comunali".

Caramello conclude così il suo intervento: "Invito caldamente chi ha importanti ruoli di governo a uscire dal palazzo e a confrontarsi con il mondo reale per avere maggiore consapevolezza dei bisogni di tutti. Ancora una volta la sensazione è che i nuovi provvedimenti avvengano più per la spasmodica ricerca di un consenso politico e personale che non per assicurare una pubblica amministrazione veramente a servizio dei cittadini. Speriamo che ci sia ancora la volontà di fermarsi a riflettere e di tornare sui propri passi".