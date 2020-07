Il sindaco di Limone sulle aree gioco chiuse: "Apriremo venerdì prossimo. Abbiamo avuto problemi ben più grandi di cui occuparci"

Il sindaco Massimo Riberi replica al turista in merito alla chiusura delle aree gioco per bambini nel comune di Limone Piemonte. "Un pessimo biglietto da visita per una località turistica", secondo Ilario, che ha inviato molti scatti relativi ai parchi gioco del paese.

"Abbiamo avuto cose ben più urgenti di cui occuparci in questi mesi - evidenzia il primo cittadino. Venerdì comunque apriranno. Ho provato a coinvolgere dei volontari, per procedere con la sanificazione e per sistemare le aree, ma non sono riuscito a trovare nessuno. Il Comune ha quindi dovuto procedere con l'assunzione di due persone, ma i tempi della burocrazia sono lunghi e non è stato possibile farlo prima".

Riberi evidenzia come ci sia un solo gioco danneggiato, ordinato già da tempo ma non ancora arrivato. "Spero che questo chiarimento soddisfi il signore che ha fatto la segnalazione. Diversamente, ci dispiace, ma ce ne faremo una ragione. Come detto, ci sono stati problemi ben più gravi da gestire in questi mesi".