Il Villaggio dei Fiori di Sanremo ha riaperto nel segno della sicurezza e con interessanti proposte per famiglie e coppie.

L’importante struttura sanremese ha approfittato del periodo di chiusura per offrire ai propri ospiti spazi ampliati e rinnovati. Il tutto riservando la massima attenzione alle normative di sicurezza e garantendo la grande qualità, che contraddistingue da sempre questo villaggio turistico immerso in un nella natura del parco e affacciato sul mare.

La cordialità e l’accoglienza sono da sempre il punto di forza, che permette alle famiglie ed alle coppie una vacanza di assoluto relax senza rinunciare al comfort e alla qualità e vivendo in un ambiente naturale, che permette di ristabilire un contatto con la natura, importante in questo periodo post coronavirus.

Un’oasi tranquilla e lontana dalla confusione della città di Sanremo. Un piccolo paradiso terrestre, immerso in un giardino lussureggiante e profumato da una ricca vegetazione con oltre mille piante, fra cui secolari palme, eucaliptus profumati, ficus e strelitzie giganti. Il villaggio sembra disegnato da un pittore, con le casette color pastello circondate dal verde dei giardini, le strade ordinate che portano all’azzurro del mare.

Grazie ad una gestione sempre attenta all’ambiente, il complesso è ecosostenibile, produce l’energia elettrica necessaria al suo funzionamento, utilizza con grande cura e senza sprechi l’acqua, le casemobili sono rinnovate annualmente per offrire sempre strutture nuove, moderne e con soluzioni all’avanguardia.

Le ultime strutture collocate nel villaggio sono completamente in legno, totalmente biodegradabili e dispongono di un sistema di doccia con cromoterapia per migliorare il benessere psicofisico degli ospiti.

Nel 2019 è stata rinnovata completamente la grande piscina, introducendo 60 bocchette idromassaggio, che si sono aggiunte all’idromassaggio tradizionale, già presente in un altro spazio, ed alla piscina riservata ai bambini, tutte con acqua di mare.

Numerose sono le proposte di escursioni e le attività sportive che partono dal villaggio: trekking, canyoning, snorkeling, mountain bike, gite organizzate nelle vallate e in Costa Azzurra. All’interno della nuova reception, prima ed unica in Italia e in Europa, certificata Clima House GOLD, si trova lo spazio “Infopoint”, che mette a disposizione cartine e opuscoli con la presenza di personale sempre molto attento e competente.

Il ristorante, con la sua offerta di specialità liguri e piatti della cucina mediterranea, è in grado di soddisfare tutti i palati e garantire piacevoli momenti di convivialità in un contesto di grande fascino, sia all’interno nella sala recentemente rinnovata sia all’esterno grazie alle palme e alla vista del mare.

L’azienda prosegue inoltre nella continua attività di rinnovamento e miglioramento della struttura complessiva ed ha presentato un progetto per l’apertura di un albergo di lusso, che verrà costruito accanto al Villaggio dei Fiori. Sarà improntato alla massima intimità ed al benessere e la cui principale peculiarità sarà la presenza di un centro di benessere unico in Liguria, che si estenderà fino a 4000 mq, tra interni ed esterni.