Mondovì, la tessera BIP per il trasporto pubblico…si ritira al mercato e in città

Continua, a Mondovì, la consegna gratuita delle tessere BIP (Biglietto Integrato Piemonte) che i residenti potranno utilizzare per acquistare il carnet di corse in funicolare al prezzo agevolato di cinquanta centesimi a tratta.

A partire da questa settimana, tutti i cittadini potranno ritirarla senza alcun costo presso le postazioni mobili allestite dal Comune presso i mercati settimanali: il martedì a Breo, il mercoledì all’Altipiano, il venerdì a Piazza e il sabato di nuovo a Breo. Ad essi, si aggiunge la postazione serale, sempre a Breo, il mercoledì sera, in occasione delle date di “Aspettando i doi pass”.

Alternativamente, sarà possibile ritirare la tessera presso la stazione di valle della funicolare dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17.

CHE COS’È LA TESSERA BIP?

È la tessera con la quale viaggiare su tutti i mezzi pubblici della provincia di Cuneo. Quella in distribuzione gratuita ai nuclei familiari monregalesi è marchiata con lo stemma del Comune ed è l’unica valida per viaggiare in funicolare al prezzo agevolato di 50 centesimi a tratta, mediante il carnet riservato ai residenti che prevede l’acquisto di venti corse al costo di 10 euro.

RITIRARLA HA DEI COSTI?

No. La tessera BIP, che normalmente viene rilasciata su cauzione (5 euro), a Mondovì viene ora distribuita a titolo completamente gratuito nel numero di una per nucleo familiare. È sufficiente, poi, caricare il credito trasporti desiderato (tramite applicazione, presso la stazione di valle della fune e presso tutti gli esercizi abilitati alla vendita dei titoli di viaggio) per cominciare a viaggiare!

COME LA RITIRO?

Per ottenerla è sufficiente rivolgersi ad una delle postazioni mobili allestite dal Comune presso i mercati cittadini oppure alla stazione di valle della funicolare, portando con sé codice fiscale e documento in corso di validità. Gli operatori la consegneranno ai richiedenti a titolo gratuito.