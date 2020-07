Turismo in Piemonte, con i voucher si paga una notte su tre: "Attesi 99 mila visitatori"

Una nuova campagna e offerte commerciali per la ripartenza del turismo regionale. Inizia da oggi, 7 luglio, la vendita dei voucher vacanza per i turisti in Piemonte, che permetteranno ai visitatori di trascorrere tre notti in strutture ricettive pagandone solo due. L'offerta è valida per hotel, B&B, campeggi, alloggi e agriturismi, e si aggiunge a un ulteriore bonus sconto del 50% su varie esperienze e servizi collegati al soggiorno.

"Dobbiamo far sì - ha detto Cirio - che le strutture turistiche quest'estate possano lavorare in sicurezza, nella speranza di tornare ad accogliere in autunno anche i turisti più lontani. Sicuramente in tanti sceglieranno le nostre montagne come meta di viaggio, e stiamo moltiplicando gli sforzi per presentare anche le valli meno conosciute. Abbiamo eccellenze sparse per tutto il territorio, che non si trovano altrove, e non abbiamo nulla da temere per trovare sempre spazio sul mercato".