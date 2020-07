Turismo in Piemonte, Pagella: “I musei hanno perso 4/5 del loro pubblico”

“I nostri musei hanno perso i 4/5 del loro pubblico” ad affermarlo è la direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella. Presente alla riapertura del Castello di Racconigi, ha comunque voluto ricordare questo momento con un passaggio verso la ripartenza della culturale e del turismo.

“Un segno di speranza dopo l’emergenza sanitaria che ha inciso in maniera significativa sui nostri musei. Oggi riapriamo con l’idea di aprire sempre di più e di dare nuove opportunità a chi vive nel territorio, ma anche a chi lo viene a visitare”.

Anche il consigliere Paolo Bongioanni ha sottolineato l’importanza non solo simbolica di questa riapertura dei cancelli a Racconigi: “Ha un significato doppio, da un lato la ripartenza del turismo che è un settore fondamentale per la Granda, ma anche la fine dell’emergenza epidemiologica, il ritorno alla vita come la conoscevamo prima”.

E ha aggiunto: “Il turismo l’emergenza la soffrirà ancora perché non c’è la libertà di movimento delle persone. E’ difficile far incontrare domanda e offerta. Come regione Piemonte abbiamo fatto interventi straordinari per il sostengo sia all’impresa che all’offerta. Ci siamo mossi in due modi: il primo prevede l’erogazione diretta di un bonus alle strutture ricettive, con un algoritmo che incrocia numero di camere con il numero di stelle, premiando il peso economico della singola struttura; poi abbiamo un voucher per far incontrare domanda e offerta, l’idea è di offrire dei pacchetti dove il turista compra oggi, paga 1/3 e consuma quando vuole. 1/3 lo paga la Regione Piemonte, 1/3 il turista e 1/3 lo offre l’albergatore. Abbiamo inoltre finanziato tutte le nostre Atl con 250 mila euro caduta per la promozione, promozione che deve essere di prossimità, non facciamo promozione all’estero, ma facciamola nei 300/400 km da casa nostra”.