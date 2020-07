Basket: Abet Bra, confermati Colli e Gioda

Prende forma l'Abet Basket Bra 20\21: dopo gli innesti di Amedeo Tiberti e Filippo Manzani la società ha annunciato le prime due riconferme ufficiali.

Filippo Colli e Stefano Gioda, entrambi classe '99, continueranno a costituire "l'asse albese" della squadra anche nella prossima stagione

Colli all'ufficio stampa della società: "Sono contento di aver firmato un altro anno con la società perché, anche se l’anno scorso sono entrato a gennaio a causa dell’infortunio dell’anno prima e della sospensione anticipata per il Covid a marzo, in quel breve tempo mi sono trovato molto bene con staff, dirigenza e compagni di squadra che mi hanno facilitato il rientro in campo. Visto il progetto che mi ha presentato la società, mi aspetto una squadra di alto livello in grado di lottare per le prime posizioni della classifica per togliersi qualche soddisfazione . Non vedo l’ora che inizi la prossima stagione, perché in questa appena passata non ho avuto il tempo di entrare al massimo della forma e perciò voglio riscattarmi per l’anno perso e dare il massimo. Ringrazio la società per avermi messo nei loro piani nell’ anno dell’anniversario dei 50 anni."

Gioda: "Ringrazio la società per la possibilità di continuare il mio percorso qui a Bra. Lo scorso anno mi sono trovato molto bene sia con lo staff che con i miei compagni di squadra. È stata un'annata ricca di alti e bassi ma sono positivo e volenteroso ad ottenere risultati migliori la prossima stagione. So che Bra punta ad una squadra di ottimo livello e ciò mi spinge a migliorarmi sempre più."

La società: "Siamo sicuri che con un po' più di continuità ad allenamento, potranno portare un ottimo contributo alla squadra 2020/2021."