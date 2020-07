Serie D: il Bra conferma Andrea Bosio

Nuova conferma in casa Bra per la prossima stagione. Rimane in giallorosso anche Andrea Bosio, centrocampista centrale classe 2000 nativo di Alba.

Il giocatore all'ufficio stampa della società braidese: "Dopo la brutta partenza della scorsa stagione, ci eravamo ripresi con grande orgoglio e tenacia. Avevamo ingranato e, meritatamente, stavamo risalendo la classifica. L'avvento del Covid-19 ha frenato la nostra rincorsa e interrotto il tutto, dove comunque è arrivata la salvezza. Mi aspetto un campionato frizzante, competitivo. Molto felice per la mia riconferma, da parte della società. Darò una mano al mister, ai miei compagni, ai tifosi, con il mio impegno sul campo".