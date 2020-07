Come eliminare la cellulite dalle gambe

La cellulite alle gambe è uno dei principali inestetismi che interessano le donne di tutto il mondo. Come ben noto, la cellulite alle gambe si manifesta con la classica e ben nota pelle a buccia d'arancia: la cute che riveste gli arti inferiori, in particolare, appare puntinata e caratterizzata da piccoli buchi decisamente antiestetici.

Per quanto riguarda le cause della cellulite, è bene sapere che ad oggi la ricerca scientifica non ha trovato una specifica risposta al quesito.

Le ultime evidenze affermano che la manifestazione della cellulite è un processo che affonda le radici in cause di natura molto diversa.

In particolare, sembra ormai appurato che la cellulite alle gambe abbia una importante e decisiva componente genetica. Ciò significa che c'è una buona probabilità che le madri trasmettano dei geni responsabili della formazione della cellulite alle gambe alle proprie figlie.



Chiaramente, essere in possesso di questi geni non significa necessariamente manifestare l'inestetismo, ma semplicemente presentare una maggiore predisposizione.



Inoltre, i ricercatori hanno dimostrato che anche degli scompensi ormonali possono provocare, tra le altre cose, l'insorgenza della cellulite alle gambe. Nello specifico, l'ormone TRH - sintetizzato a livello dell'ipotalamo - favorisce la produzione dell'ormone TSH. Questa molecola, a sua volta, ostacola il rilascio degli ormoni tiroidei, i quali sono molto importanti perché controllano la demolizione dei grassi.



Di conseguenza, a causa di questo articolato processo, i grassi si depositano nelle gambe, ostruendo i vasi sanguigni e linfatici e contribuendo a dar vita alla cellulite.

Inoltre, non bisogna trascurare assolutamente il ruolo della postura.

Assumere una postura scorretta, accavallare le gambe per troppo tempo o non distribuire correttamente il peso sugli arti inferiori contribuisce in maniera importante alla manifestazione della cellulite sulle gambe. Il problema, in questo caso, è legato non solo all'ostacolo della circolazione, ma anche alla mancata ossigenazione dei vari tessuti.



In aggiunta a tutto ciò, c'è da sapere che tra le insidie che la cellulite alle gambe vi sono anche le complicazioni. Purtroppo, infatti, la cellulite alle gambe può "evolvere", dando vita a ulteriori inestetismi nonché a problemi aggiuntivi per la salute.

Il primo stadio della cellulite è anche chiamato "cellulite edematosa". Si tratta della condizione più diffusa, con la classica pelle puntinata. Il meccanismo che conduce a questo inestetismo è semplicemente l'ostruzione dei vasi sanguigni e linfatici per via dell'accumulo di lipidi nei tessuti.





Non tutti sanno, però, che qualora la cellulite edematosa non venga trattata e peggiori, può evolvere in un'altra condizione nota come cellulite fibrosa. In questo caso, all'interno delle gambe possono formarsi vere e proprie fibre di grassi, che si presentano compatte e dure al tatto.





Purtroppo, se le fibre sono troppo compatte, ostacolano il movimento o recano dolore, può essere necessario ricorrere a una loro asportazione chirurgica.

Per fortuna, però, è possibile trattare la cellulite edematosa ed evitare la sua evoluzione in cellulite fibrosa.





Per maggiori dettagli in merito e per conoscere tutte le soluzioni utili per poter ridurre la cellulite alle gambe, visitate il sito salutemoderna.it .



Creme anticellulite: funzionano?





Purtroppo, non mancano sul mercato nazionale e internazionale presunte “creme miracolose” in grado di risolvere completamente l'inestetismo.

Anche se apparentemente inutile, è meglio precisarlo: non esistono creme anticellulite miracolose, che garantiscono risultati visibili in tempi rapidissimi.





Al contempo, però, c'è da dire che vi sono alcune lozioni effettivamente efficaci, in quanto migliorano attraverso sicure sostanze chimiche la circolazione del sangue e della linfa negli appositi vasi; queste lozioni, in particolare se accompagnano

una dieta equilibrata e uno stile di vita attivo, possono accentuare i risultati o renderli più visibili in tempi brevi.





Queste creme funzionano principalmente sfruttando due meccanismi differenti. Innanzitutto, possono contenere sostanze termogeniche, tra cui la caffeina. L'obiettivo delle sostanze termogeniche è quello di sviluppare calore, e di conseguenza spingere l'organismo umano a bruciare grassi per ripristinare la temperatura fisiologica.





Il secondo meccanismo, come accennato in precedenza, è invece finalizzato a migliorare la circolazione agendo direttamente sui vasi sanguigni e linfatici. Alcune sostanze eccitanti, nello specifico, migliorano la pressione arteriosa e consentono una corretta distribuzione dei nutrienti in tutte le cellule cutanee.





Una cosa interessante da sapere sulle creme anticellulite è che non serve per forza acquistare prodotti commerciali: è possibile realizzare delle perfette e funzionali creme anticellulite fai-da-te.

Una perfetta crema anticellulite fai-da-te non può non contenere polvere di caffè, cacao e olio di mandorle. In alternativa alla polvere di caffè, è possibile riconvertire per lo scopo i fondi ricavati dalla moka.





Altri prodotti naturali, tra cui succo di pompelmo, amido e alghe, possono essere aggiunte alla lozione sia per scopi funzionali che tecnici. Ad esempio, l'aggiunta di una componente grassa rende più semplice la distribuzione della crema sulla zona da trattare e il suo assorbimento da parte dei tessuti; al contrario, l'impiego di alghe e di succo di pompelmo può migliorare l'attività dei costituenti attivi principali, nonché integrare vitamine.



Migliori integratori per combattere la cellulite



Il discorso legato agli integratori alimentari è simile a quello relativo alle creme anticellulite. L'integratore alimentare, infatti, non può sostituire un'adeguata attività fisica o una dieta bilanciata, ma può solo amplificarne gli effetti.





Appurato questo concetto, è bene sapere che un buon integratore per combattere la cellulite alle gambe non può non contenere caffeina. Questa molecola, oltre ad avere un importante effetto sul cervello, stimola la circolazione sanguigna e favorisce la distruzione dei depositi di grassi attraverso il suo effetto termogenico.





Lo stesso effetto, seppure con un meccanismo differente, si può ottenere attraverso l'integrazione di bromelina, contenuta nell'ananas. Questa molecola, in realtà, è un enzima che evita la formazione dell'edema, ovvero dell'accumulo di liquidi dovuto alla cattiva circolazione.





Ancora, all'interno degli integratori per combattere la cellulite deve necessariamente esservi l'estratto di mirtillo nero. Questo frutto, al suo interno, contiene innumerevoli antiossidanti tra cui antociani, i quali contribuiscono a rafforzare le pareti dei vasi sanguigni e ad eliminare le scorie che in essi si depositano.





Lo stesso effetto del mirtillo nero può essere amplificato se, con esso, viene assunta la centella asiatica, una pianta che ha come habitat la foresta tropicale e sub-tropicale. Anche la centella asiatica, infatti, contiene polifenoli e antiossidanti che favoriscono la circolazione di sangue e linfa.





In commercio esistono numerosi integratori naturali a base di questi ingredienti, opportunamente formulati per ridurre o eliminare la cellulite dalle gambe. Prima di acquistare un prodotto, si consiglia di leggere con attenzione le recensioni e accertarsi del fatto che funziona.



Rimedi naturali contro la cellulite



Oltre a utilizzare lozioni, creme e integratori per ridurre o eliminare la cellulite alle gambe, è bene sapere che vi sono dei metodi naturali a cui è possibile ricorrere per prevenire o risolvere il problema.

Ai fini preventivi, gli aspetti più importanti sono sicuramente seguire una dieta ad hoc e fare attività fisica.





La dieta deve essere composta da molta frutta e verdura di stagione, e deve assicurare un'elevata idratazione, necessaria per ridurre la ritenzione idrica.

Fare attività sportiva, dedicandosi maggiormente all'attività aerobica, è invece necessario perché attraverso lo sport si riesce a stimolare ulteriormente il microcircolo.





Oltretutto, generando un dispendio di energie, facendo sport è possibile eliminare le riserve di grasso accumulate nel tempo, riducendo ulteriormente la tensione a livello di vasi sanguigni e linfatici.





Un'altra potenziale soluzione è rappresentata da massaggi e impacchi. I massaggi, nello specifico, possono essere eseguiti con metodi specifici, atti a riattivare la circolazione sanguigna. Gli impacchi, esattamente come le creme, possono invece far penetrare attraverso la cute sostanze attive e termogeniche.



Utilizzare la coppetta anticellulite



Tra gli innovativi potenziali rimedi contro la cellulite alle gambe, si sta rapidamente facendo strada sul mercato la coppetta anticellulite. Ma nello specifico cos'è, come funziona e come si usa?

Innanzitutto, come dice il termine stesso, la coppetta anticellulite è proprio un piccolo contenitore, che può essere in vetro o silicone.





La sua utilità, nello specifico, sta nel fatto che è in grado di migliorare l'efficacia dei massaggi. Attraverso l'applicazione della coppetta anticellulite ed esercitando una certa pressione, infatti, alcuni ricercatori ipotizzano che si riesca a formare un vuoto tale da facilitare la fuoriuscita di tossine e la riattivazione della circolazione. Chiaramente, la coppetta anticellulite va usata su pelle bagnata o unta.





Attenzione, però: è bene sottolineare che si tratta per lo più di ipotesi. La coppetta anticellulite si è diffusa soprattutto dopo che molte star hollywoodiane hanno iniziato ad usarla, ma è bene precisare che ad oggi non vi sono evidenze scientifiche concrete della sua efficacia. È necessario attendere la pubblicazione di studi più dettagliati in merito.



Consigli finali



Poiché le cause della cellulite sono perlopiù note, è necessario affidarsi al buonsenso per limitare l'impatto di fattori potenzialmente responsabili della comparsa della cellulite sulle gambe.

Ad esempio, sapendo che la cellulite sulle gambe è dovuta principalmente a una compressione dei vasi sanguigni e linfatici, è opportuno evitare di indossare troppo spesso abiti attillati e aderenti.





Chiaramente, lo strappo alla regola è sempre bene accetto, ma non deve diventare un'abitudine.

Lo stesso dicasi per l'accavallamento delle gambe. Si tratta certamente di un gesto educato e sensuale, ma è opportuno imparare a fare questa azione esercitando il minimo impatto sulle proprie gambe, che a lungo andare potrebbero risentirne.





Come già detto, infine, è bene ricordare che la corretta alimentazione e uno stile di vita attivo sono i principali alleati delle gambe: senza questi, non c'è rimedio che tenga.