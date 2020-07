A Savigliano conclusa la prima parte del III Festival PIanistico di Primavera del Fergusio

La bella esibizione del pianista diciottenne torinese Luca Guido Troncarelli, sensibile interprete di composizioni di Beethoven, Chopin, Bach e Ravel nel concerto tenuto nel Salone d’Onore del Palazzo Taffini venerdi 3 luglio alle 21, ha felicemente concluso la prima parte del “III Festival Pianistico di Primavera” organizzato dal Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio e dedicato a giovani concertisti emergenti, con la direzione artistica di Luigi Dominici e Michelangelo Alocco. Il Festival, che nei due venerdì precedenti ha ospitato la pianista ucraina Liza Shtelmakh e il mezzosoprano Martina Maroni accompagnata al pianoforte da Luigi Dominici, è iniziato il 19 luglio, nei primissimi giorni di riapertura dei teatri e delle sale, segnando probabilmente un primato sul territorio in campo concertistico, ed è stato molto seguito dal pubblico, tornato nuovamente a “sentire la voce” della musica dal vivo, fonte insostituibile di emozioni per chi ascolta e di espressione per chi interpreta.

Sono intanto già delineate le prossime iniziative del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio sul fronte concertistico e didattico:

domenica 16 agosto alle 21, presso il Santuario della Sanità, il concerto “La chitarra e la fisarmonica nella tradizione classica di ieri e di oggi” aprirà i festeggiamenti dedicati alla B.V. della Sanità, patrona di Savigliano, in collaborazione col Circolo Amici della Sanità.

dal 28 al 30 agosto, quale seconda parte del Festival Pianistico, presso il Salone del Fergusio si terrà la Masterclass del pianista di San Pietroburgo Andrei Ivanovic che sabato 29 agosto alle 21 terrà il suo concerto al Palazzo Taffini in cui avrà luogo domenica 30 agosto alle 21 anche il concerto degli allievi partecipanti alla Masterclass.

domenica 6 settembre presso la Crosà Neira (Piazza della Misericordia) durante la giornata si svolgerà il “Premio Lia Trucco – Stare insieme con la Musica”, dedicato a giovani chitarristi diretti da Cristiano Alasia, e alla sera alle ore 21 si terrà il concerto per il pubblico.

I concerti saranno a ingresso gratuito e saranno applicate le normative che saranno in vigore, che potrebbero ancora richiedere la prenotazione.

Intanto dal 1° al 30 Settembre si riceveranno le iscrizioni al nuovo a.s. 2020-2021 le cui lezioni inizieranno a metà ottobre.

Per quanto riguarda le lezioni dell’a.s. 2019-2020 che sta volgendo al termine, sono quasi ultimate le lezioni condotte a distanza e stanno procedendo con regolarità e in sicurezza le lezioni individuali effettuate nella sede di Savigliano del Fergusio, che permettono a un docente e a un allievo di tornare a far lezione in aula: la procedura messa in atto dal 15 giugno proseguirà fino al 15 luglio per poi riprendere dal 20 agosto e concludersi entro la metà di ottobre.

Gli eventi si svolgono in collaborazione con Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Fondazione CRT, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, Regione Piemonte

Info in segreteria (al pomeriggio, entro il 15 luglio e dopo il 20 agosto) tel. 0172.712269, cell. 347.5794078, info@fergusio.it, sul sito www.fergusio.it e sulla pagina Facebook.