Festival Occit'amo: nell'anteprima l'omaggio a Luis Sepulveda

Profondamenti colpiti dalla scomparsa del grande artista, Ginevra di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, con la produzione di Music Pool, propongono oggi un omaggio a Luis Sepulveda, “Lucho e noi”, che andrà in scena per la prima volta a Saluzzo in occasione dell’anteprima di Occit’amo, il festival della musica, cultura e tradizioni occitane. Sarà la prima volta sul palco senza di lui.