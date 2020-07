Fondazione Mirafiore: grande attesa per la passeggiata letteraria di Johnson Righeira nel Bosco dei Pensieri

Johnson Righeira quest’anno festeggia 60 anni, dei quali 40 di carriera, e in un anno particolarmente complesso ha deciso di tornare sulle scene con un progetto inedito: la Kottolengo Recordings. Johnson, infatti, esordisce nel 1980 con la pubblicazione del suo primo 45 giri BIANCA SURF b/w PHOTONI. Successivamente, insieme all'amico Michael, conobbe i fratelli La Bionda (alias DD Sound), che diventarono i loro produttori, e diede vita al duo Righeira nel 1983. Il primo singolo, Vamos a la playa, diventa prima un tormentone e poi un evergreen trans-generazionale. Seguirono a ruota No tengo dinero, Tanzen mit Righeira e Hey Mama. Nel 1985 il duo vinse Festivalbar e Disco Per L’Estate con L’estate sta finendo, altro brano destinato a imprimersi in modo indelebile nella memoria collettiva, fino a diventare in tempi più recenti un coro da stadio cantato in tutto il mondo. Dopo alterne fortune, i Righeira si separano definitivamente nel 2015 e Johnson ritorna solista, come 40 anni fa. Ed è proprio in un momento come questo, simile agli scenari dei peggiori film di fantascienza, da lui amati da sempre, che decide di dar vita alla Kottolengo Recordings, nome non scelto a caso, perché Johnson abita a Torino davanti al Cottolengo e perché in dialetto piemontese “Cutulengu” significa folle, pazzo. Come la Kottolengo Recordings, una vera e proprio “emergency label” (etichetta d’emergenza).