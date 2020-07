Savigliano, Racca (Lega): “Il sindaco attua una politica dell’uomo solo al comando e dei piccoli passi, ma ora serve una politica del coraggio” (VIDEO)

Dopo l’ultimo Consiglio comunale si è palesata la divisione intestina alla maggioranza a Savigliano. Divergenze di idee che vanno in realtà avanti da diverso tempo ma che solo ultimamente si sono rese evidenti. Da parte dell’opposizione dura la critica alla politica attuata dal sindaco Giulio Ambroggio.

“Sotto molto punti c’è divergenza di idee - spiega il consigliere comunale Marco Racca (Lega) - nell’ultimo consiglio abbiamo assistito a diverse dichiarazioni in cui i consiglieri di maggioranza ammettevano che molte decisioni sono prese all’insaputa della maggioranza stessa. Il sindaco quindi attua politica dell’uomo solo al comando e per Savigliano non va per niente bene”.

Nonostante l’abbandono a dicembre del consigliere Giuseppe Bori, l’opposizione sembra invece fare fronte unito. “Siamo uniti e siamo allineati sui macro temi della città. Nell’ultimo Consiglio comunale il sindaco ha ribadito che la sua politica è dei piccoli passi. In un periodo come questo serve la politica del coraggio, bisogna avere un’idea sul futuro della città, occorre progettare e programmare. Presto arriveranno le risorse per poter fare qualcosa e città come Savigliano dovranno essere pronte ad avere progetti per cogliere i finanziamenti. E’ importante lasciare perdere la politica dei piccoli passi”.

E sugli stagionali della frutta, altro tema caldo per la città, aggiunge: “Il Comune deve garantire la sicurezza dei cittadini e degli stagionali. Savigliano non può permettersi altre persone, quindici ma non uno di più”.