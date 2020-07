Cuneo Granda Volley e ninesquared insieme per le prossime tre stagioni, l'ufficialità al camp di Dogliani con Noemi Signorile (VIDEO)

Il Granda Academy Summer Camp in corso a Dogliani presso la struttura Tenuta Laurenziana è stato teatro della ufficializzazione dell'accordo stretto tra Cuneo Granda Volley e ninesquared, brand interamente dedicato alla pallavolo che sarà sponsor tecnico della squadra per le prossime tre stagioni.

Insieme alle ragazze impegnate nel camp sotto la guida di Liano Petrelli c'era anche Noemi Signorile, nuova palleggiatrice della prima squadra ed alcuni esponenti della società tra cui il direttore sportivo Gino Primasso.

Il marchio ninesquared fondato nel 2017 a Riva del Garda (Trento) da pallavolisti ed ex pallavolisti si pone come un brand in cui il giocatore di volley può identificarsi dentro e fuori dal campo. Lo scorso autunno ninesquared ha lanciato una campagna di crowdfunding che ha riscosso grande successo e ha permesso al marchio di lanciare anche la linea teamwear. Cuneo Granda Volley sarà la prima società di Serie A1 femminile sponsorizzata ninesquared.

Paolo Cornero, responsabile marketing e comunicazione Cuneo Granda Volley: «La partnership con una realtà giovane e innovativa come ninesquared ci inorgoglisce molto e rispecchia le caratteristiche della nostra società, che affronterà il suo terzo campionato consecutivo in Serie A1 con una squadra composta da tanti giovani talenti. Il feeling è stato immediato, pochi giorni sono stati sufficienti per raggiungere l’intesa: questo accordo ci permetterà di crescere sotto tanti aspetti, quello del merchandising in primis».

Lorenzo Gallosti, CEO ninesquared: «L’obiettivo di ninesquared è stato fin dal primo giorno quello di elevare il movimento del volley proponendo abbigliamento giovane, con stile e qualità. La partnership con Cuneo Granda Volley è per noi un grande onore e ci dà la possibilità di mostrare come ninesquared intende lavorare con una società giovane, ma di altissimo livello, come Cuneo. Oltre alla fornitura per la serie A e per i tesserati dell’Academy, siamo entusiasti di iniziare a lavorare alla linea di merchandising dedicata ai sostenitori di Cuneo».