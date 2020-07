Pietraporzio: l'Ecomuseo della Pastorizia ha riaperto i battenti

- il percorso museale Na draio per vioure - Un sentiero per vivere. Questo percorso vuole far emergere la pastorizia come risorsa economica importante per il territorio della Valle Stura, e valorizzare il patrimonio di conoscenze legate a questa attività. Quella suggerita è una draio non facile da percorrere, che si scontra con i processi di modernizzazione e globalizzazione che hanno reso marginali le attività tradizionali. Il percorso racconta inoltre l’incontro e lo scambio tra i popoli e le culture del Mediterraneo attraverso la pratica della transumanza dalla pianura della Crau sino agli alpeggi della Valle Stura, attraverso quella via che i pastori chiamavano la routo