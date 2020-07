Fossano: modifiche alla viabilità per il lavori in corso nel primo tratto di via Marconi

Modifiche alla viabilità a Fossano per il primo tratto di Via Marconi (da Piazza Dompé a Piazza Romanisio) interessato ai lavori di rifacimento acquedotto nel periodo 13 – 31 luglio:

- Veicoli provenienti da Via Cuneo con direzione Centro Storico – deviazione all’altezza di Via Creusa con itinerario (Via Nazario Sauro, Piazza Romanisio ed uscita su Via Marconi);

- Veicoli provenienti da Centro Storico con direzione Cuneo/Mondovì – percorsi consigliati Via Palocca e Via Salmour

- Veicoli provenienti da Via Roma con direzione Borgo San Bernardo – percorso consigliato Via Salita Salice – Via Paglieri – Via Verdi

- Veicoli provenienti da Viale Regina Elena/ Via Salita Salice con direzione Cuneo/Mondo - percorso consigliato Via Marene – Via Circonvallazione.

- Istituzione senso unico e divieto di sosta con direzione forzata in Via Palocca esclusivamente nel tratto compreso tra Via Marconi e Vicolo Fucine (direzione Via Salmour), con percorso alternativo per i residenti della zona e per i veicoli in uscita dal parcheggio sotterraneo come segue: per centro storico o per Bra/Alba – Via Salmour Via Narzole; per Cuneo/Mondovì – Via Salmour – SP 45.