Il ricordo di Roberto Albanese dell'associazione studi storici "Giovanni Giolitti"

L'Associazione di studi storici Giovanni Giolitti esprime profondo cordoglio per l'improvvisa sfortunata morte dell'architetto Roberto Albanese. Esploratore infaticabile di archivi pubblici e privati, studioso acuto di urbanistica e di storia dell'arte, con Maristella Pecollo ed Emilio Finocchiaro l'architetto Roberto Albanese dette impulso alle geniali iniziative di Nello Streri, vicesindaco e assessore per la Cultura della Città di Cuneo, con la promozione di mostre e cataloghi. Memorabili rimangono quelle su Javelli e D'Aronco (1987) e su Piatti e Bongioanni (1989), sintetizzate nella formula “Idee e stile per la Grande Cuneo”.